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Названы пять лучших продуктов для здоровья мозга

  • 10.09.2026, 16:03
  • 2,632
Названы пять лучших продуктов для здоровья мозга

Диетологи советуют регулярно включать их в рацион.

С возрастом питание играет все более значимую роль в общем состоянии здоровья и работе мозга. По мнению диетологов, определенные продукты при регулярном употреблении способны существенно улучшить мыслительные процессы и поддерживать когнитивные функции, пишет ТСН.

Черника – настоящий суперфуд для мозга. Эта ягода богата антиоксидантами, которые защищают нейроны от разрушительного воздействия свободных радикалов. Исследования показывают, что черника улучшает память, когнитивные способности и даже способствует хорошему настроению. Дополнительно она является источником витамина С, поддерживающего иммунную систему.

Лосось – один из лучших поставщиков омега-3 жирных кислот, необходимых для нормальной работы мозга. Эти полезные жиры укрепляют нейронные связи и снижают риск возрастных когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. Кроме того, лосось содержит белок и витамин D, которые играют важную роль в функционировании организма.

Орехи и семена – кладезь полезных жиров, антиоксидантов, магния и витамина Е, которые способствуют улучшению памяти и защищают мозг от возрастных изменений. Особенное внимание стоит обратить на грецкие орехи – они лидируют среди орехов по содержанию омега-3, способствуя поддержанию высокой умственной активности.

Темный шоколад – не только вкусное, но и полезное лакомство для мозга. В его составе присутствуют флавоноиды, антиоксиданты и кофеин, которые улучшают концентрацию, стимулируют кровоток в мозге и способствуют повышению когнитивных функций. Главное – выбирать шоколад с высоким содержанием какао.

Авокадо – источник витамина K и фолата, которые помогают предотвратить образование тромбов в сосудах мозга, снижая риск инсульта. Кроме того, этот фрукт содержит витамины группы B и C, которые необходимо ежедневно получать из пищи, а также мононенасыщенные жиры, поддерживающие работу мозга. Исследования показывают, что у людей, регулярно употребляющих авокадо, выше уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF) – белка, улучшающего память и защищающего нейроны от возрастных изменений.

Добавляя эти продукты в рацион, можно не только поддерживать остроту ума, но и продлить молодость мозга, снизив риски когнитивного спада.

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