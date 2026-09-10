закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Снабжающий Москву НПЗ «Роснефти» остановился в третий раз за год

1
  • 10.09.2026, 14:57
  • 2,440
Снабжающий Москву НПЗ «Роснефти» остановился в третий раз за год

БПЛА поразили обе находившиеся в работе установки первичной переработки.

Рязанский НПЗ «Роснефти» мощностью 17 миллионов тонн в год, снабжающий топливом в том числе московский регион, остановил переработку нефти с 6 сентября из-за атаки беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника перевод — The Moscow Times.

На заводе, который входит в топ-3 по объемам производства в стране, выпуская ежегодно более 2 млн тонн бензина и более 3 млн тонн дизтоплива, пострадали обе находившиеся в работе установки первичной переработки — АТ-6 мощностью 23,2 тысячи тонн в сутки (48% мощности НПЗ) и АВТ-4 производительностью 11,43 тысячи тонн в сутки (23% мощности НПЗ).

Еще одна установка АВТ-3, на которую приходится 18% мощности завода, до сих пор не восстановлена после атаки БПЛА в середине мая и находится в простое.

Крупнейший среди нефтезаводов «Роснефти», Рязанский НПЗ останавливается в третий раз с конца весны. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Спустя две недели после возобновления работы, 29 июля, завод снова был атакован и прекращал работу не менее чем на две недели.

На этот раз, чтобы отремонтировать поврежденные установки, потребуется еще несколько недель, сказали источники Reuters. С 7 сентября завод перестал выставлять партии топлива для продажи на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Рязанский НПЗ стал вторым нефтезаводом, остановившим производство в в этом месяце. С 2 сентября также прекратил переработку завод «Кинеф» в Ленинградской области — второй по мощности в стране. В августе из-за налетов БПЛА не менее 7 НПЗ останавливали производство, а совокупный выпуск бензина в стране сократился до 80 тысяч тонн в сутки. Это примерно 70% от привычного уровня потребления, характерного для летнего ‌периода (115.000 тонн в сутки), рассказывали источники

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар