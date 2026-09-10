Снабжающий Москву НПЗ «Роснефти» остановился в третий раз за год 1 10.09.2026, 14:57

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БПЛА поразили обе находившиеся в работе установки первичной переработки.

Рязанский НПЗ «Роснефти» мощностью 17 миллионов тонн в год, снабжающий топливом в том числе московский регион, остановил переработку нефти с 6 сентября из-за атаки беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника перевод — The Moscow Times.

На заводе, который входит в топ-3 по объемам производства в стране, выпуская ежегодно более 2 млн тонн бензина и более 3 млн тонн дизтоплива, пострадали обе находившиеся в работе установки первичной переработки — АТ-6 мощностью 23,2 тысячи тонн в сутки (48% мощности НПЗ) и АВТ-4 производительностью 11,43 тысячи тонн в сутки (23% мощности НПЗ).

Еще одна установка АВТ-3, на которую приходится 18% мощности завода, до сих пор не восстановлена после атаки БПЛА в середине мая и находится в простое.

Крупнейший среди нефтезаводов «Роснефти», Рязанский НПЗ останавливается в третий раз с конца весны. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Спустя две недели после возобновления работы, 29 июля, завод снова был атакован и прекращал работу не менее чем на две недели.

На этот раз, чтобы отремонтировать поврежденные установки, потребуется еще несколько недель, сказали источники Reuters. С 7 сентября завод перестал выставлять партии топлива для продажи на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Рязанский НПЗ стал вторым нефтезаводом, остановившим производство в в этом месяце. С 2 сентября также прекратил переработку завод «Кинеф» в Ленинградской области — второй по мощности в стране. В августе из-за налетов БПЛА не менее 7 НПЗ останавливали производство, а совокупный выпуск бензина в стране сократился до 80 тысяч тонн в сутки. Это примерно 70% от привычного уровня потребления, характерного для летнего ‌периода (115.000 тонн в сутки), рассказывали источники

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