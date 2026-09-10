Украинцы поразили российский ракетоносец «Буян-М»: спутниковые снимки

Украинцы поразили российский ракетоносец «Буян-М»: спутниковые снимки16
- 10.09.2026, 14:46
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Судно вышло из строя.
После удара Сил обороны по военно-морской базе в Новороссийске появились спутниковые и разведывательные снимки, на которых аналитики обнаружили новые повреждения российских кораблей. По оценке украинского OSINT-проекта Exilenova+, одним из них может быть малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», сообщает armyinform.com.
На одном из обнародованных снимков аналитики идентифицировали «Буян-М». По их оценке, после удара корабль вышел из строя.
«Буян-М» является малым ракетным кораблем, однако его размеры не означают отсутствия серьезного вооружения. Корабли этого проекта являются носителями крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».
Если эту информацию официально подтвердят, «Буян-М» станет как минимум четвертым российским кораблем, пострадавшим в результате атаки на Новороссийск.