Украинцы поразили российский ракетоносец «Буян-М»: спутниковые снимки 16 10.09.2026, 14:46

7,668

Судно вышло из строя.

После удара Сил обороны по военно-морской базе в Новороссийске появились спутниковые и разведывательные снимки, на которых аналитики обнаружили новые повреждения российских кораблей. По оценке украинского OSINT-проекта Exilenova+, одним из них может быть малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», сообщает armyinform.com.

Малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» після ураження в Новоросійську. За оцінкою OSINT-аналітиків, корабель втратив боєздатність

Фото: Exilenova+

На одном из обнародованных снимков аналитики идентифицировали «Буян-М». По их оценке, после удара корабль вышел из строя.

«Буян-М» является малым ракетным кораблем, однако его размеры не означают отсутствия серьезного вооружения. Корабли этого проекта являются носителями крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

Если эту информацию официально подтвердят, «Буян-М» станет как минимум четвертым российским кораблем, пострадавшим в результате атаки на Новороссийск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com