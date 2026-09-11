Буданов поставил ультиматум Кремлю 4 11.09.2026, 14:02

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Кирилл Буданов

Фото: Getty Images

Неожиданное заявление главы Офиса президента Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны усилят удары по территории страны-агрессора России, если Москва не прекратит войну. Об этом он сказал в интервью латвийскому телеканалу LTV, опубликованном в пятницу, 11 сентября.

«Если Россия не прекратит военные действия против нас, очевидно, что она ощутит это на собственной шкуре еще сильнее и острее. Наши удары будут становиться все более глубокими и мощными», — сказал Буданов.

Он отметил, что Украина готова к прекращению боевых действий — это официальная и публичная позиция Киева.

«Мы готовы к окончанию войны и стремимся к нему. Разумеется, на нормальных, приемлемых условиях, а не в форме ультиматума: мол, отдайте нам всё, да еще и останьтесь нам должны. Такого не будет», — говорит Буданов.

По его словам, наиболее реалистичный сценарий завершения или приостановки войны — заморозка фактической линии фронта в день достижения договоренности с гарантиями безопасности. Однако Украина не будет юридически признавать оккупированные территории российскими — «этого не будет, и никто этого делать не станет», подчеркивает Буданов.

Ранее Буданов заявлял, что удары большой дальности сами по себе не могут выиграть войну: это средство принуждения, которое работает лишь в комплексе с другими форматами боевых действий.

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