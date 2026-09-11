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Белорусский футболист рассказал, как спас тонущую женщину

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  • 11.09.2026, 14:33
  • 1,106
Белорусский футболист рассказал, как спас тонущую женщину
Кирилл Нехин
Фото: betnews.by

Кирилл Нехин без колебаний бросился в воду.

Кирилл Нехин, играющий в клубе второй лиги «Агро-Пелище», летом спас тонувшего человека. Кирилл отдыхал на пляже в Бресте, когда произошла эта история.

Парень без колебаний бросился в воду, чтобы спасти человека. В интервью он рассказал в интервью Betnews про обстоятельства истории.

«Мы собрались ночью компанией на Красном дворе (пляж в Бресте). Нас было человек 15. Под утро мы с некоторыми друзьями решили посидеть на лежаках, которые находились возле берега. Там мы познакомились с другой компанией, которая отдыхала рядом. Сидели, классно разговаривали, всё было хорошо. А потом женщина из той другой компании решила поплавать в озере. Плывет, плывет и сама не заметила, как отплыла метров на 50 от берега… И я уже понял, что сама она оттуда не выберется: её начало бросать — голова то под водой, то над водой. И ничего не оставалось, как быстро плыть и спасать человека. Вообще не думал, что когда-нибудь окажусь в подобной ситуации», — говорит Кирилл.

Кирилл не только футболист, но и учитель физкультуры в школе, плавать научился в школе, учили плаванию в университете на факультете физического воспитания.

Он говорит, что сначала поплыл не он, а его знакомый Игорь, который первый это увидел.

«Он по телосложению такой худенький, и ему самому было тяжело. А следом плыл я. Я Игорю сказал: «Плыви на берег, я сам справлюсь», — отметил парень.

Игорь отмечает, что родственники не ждали от него такого самоотверженного поступка, но сам себя героем не чувствует.

Его команда «Агро-Пелище» играет в Каменце — во второй лиге чемпионата Беларуси. Сейчас вышла во второй этап и пытается побороться за повышение в классе.

«Жители Каменца [на матчи] приходят, из Бреста люди приезжают. Плюс семьи футболистов. Если мы играем на искусственном поле, то в среднем приходит по 50 человек. Если на натуральном — человек 120», — говорит он.

Основная его работа — учитель физкультуры в школе.

«Буллинга нет. У меня уроки проходят при дисциплине. Дети знают, чего я от них хочу, и это выполняют. Всем всё нравится. Далеко не все знают, что я играл в «Рухе», был капитаном дубля «Динамо» Брест. Но есть и те, кто знает, интересуется тем же ФК «Агро-Пелище». Спрашивают советы. Для тех, кто знает, — наверное, круто, что я футболист», — отметил Кирилл.

— Что ученики сказали, узнав о вашем героическом поступке?

— Сказали: «Кирилл Дмитриевич, вы, конечно, молодец». Мне приятно.

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