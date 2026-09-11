Мадьяр пошел против Москвы 3 11.09.2026, 17:31

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Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

С эпохой Орбана в Венгрии покончено.

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр радикально отдаляет Венгрию от России. Будапешт высылает десять российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Москва может ответить прекращением поставок газа, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Бывший глава венгерского правительства Виктора Орбана сделал страну крайне пророссийской. Этого автократа, чья партия проиграла последние парламентские выборы и сейчас находится в оппозиции, за услужливость российскому диктатору порой называли «агентом Кремля». Как выяснилось весной 2026 года, даже бывший министр иностранных дел Петер Сийярто лично передавал своему российскому коллеге Сергею Лаврову конфиденциальную информацию с заседаний ЕС.

Со всем этим покончено с тех пор, как в начале мая 2026 года к власти пришло новое правительство во главе с Петером Мадьяром. Недавно правительство Венгрии объявило Россию угрозой национальной безопасности.

Теперь новое правительство прибегло к самой жесткой на сегодня мере против российской политики. На этой неделе венгерский МИД объявил персонами «нон грата» и выслал из страны десять российских дипломатов, которые, как утверждается, нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Подобная формулировка обычно означает, что речь идет о шпионах. Решение призвано защитить безопасность и суверенитет страны, при этом не означает разрыва дипломатических отношений.

Речь идет об одной из самых жестких дипломатических санкций против Москвы, на которые пошел Будапешт со времен политических перемен в стране 1989-1990 годов.

Эксперт по вопросам безопасности и разведки Петер Тарьяни заявил, что речь идет «не о дипломатическом конфликте, а о серьезном деле, связанном со спецслужбами».

Политолог Андраш Рац, замдиректора Венгерского института внешней политики (MKI), заявил, что Венгрия оставалась единственной страной ЕС и НАТО, которая до сих пор не выслала российских дипломатов.

Во времена правления Виктора Орбана Венгрия была единственной страной ЕС, которая ни разу безоговорочно не осудила полномасштабную войну России против Украины. В последние два года своего правления автократ Орбан даже возлагал ответственность за российскую агрессию на Украину и Запад.

Орбан объяснял свою пророссийскую политику тем, что Венгрия зависит от российских энергопоставок. Впрочем, утверждение о том, что российский газ дешевле, уже давно опровергнуто.

Так, российские сотрудники спецслужб годами беспрепятственно участвовали в военизированных учениях в венгерской ультраправой среде. Начиная с 2012 года российские спецслужбы годами похищали данных у венгерского МИД и других госучреждений, не встречая протеста со стороны правительства.

В 2019 году России позволили перенести в Будапешт штаб-квартиру Международного инвестиционного банка (МИБ), известного как «шпионский банк». Только после санкций США в 2023 году банк покинул Венгрию.

Высылка десяти дипломатов способствует восстановлению доверия к Венгрии со стороны спецслужб стран-союзников по НАТО. «Выслать двух-трех человек — это был бы сигнал. Высылка десяти человек уже означает войну», — утверждают эксперты.

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