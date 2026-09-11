Набиуллина взяла паузу 2 11.09.2026, 14:29

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ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА

Фото: TASS

Центробанк РФ впервые за полтора года не стал снижать ключевую ставку.

Центробанк РФ, который возглавляет Эльвира Набиуллина, впервые с июня прошлого года не стал снижать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 14% годовых. До этого ЦБ снижал ее 10 раз подряд, в результате она уменьшилась на треть с пиковых 21%, пишет The Moscow Times.

Цены не просто стали расти быстрее, ускорилась устойчивая составляющая инфляции, без учета компонент, которым свойственны сильные изменения цен. «Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось», – констатирует регулятор. В том числе, по его оценке, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год.

Главной причиной он фактически называет атаки украинских беспилотников, которые вывели из строя значительную часть российской нефтепереработки, а также логистики маркетплейсов. «Устойчивый рост цен ускорился… прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях». Рост цен на топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции, признает ЦБ.

Экономика, по его оценке, продолжает расти, хоть и «умеренными темпами». Потребительский спрос продолжает расти, хоть и медленнее, ЦБ даже нынешние темпы считает повышенным.

Это позволило ему взять паузу, тем более что неделю назад Владимир Путин на ВЭФ, в целом, поддержал ЦБ: посетовал на падение инвестиций – «в первую очередь из-за сознательно проводимой политики» – и инфляцию, призвал не «переохладить» экономику, но при этом заявил, что правительству и ЦБ «удается пока проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведет к ожидаемым эффектам». Путин дал ЦБ добро на паузу в снижении ставки, сообщил Bloomberg за несколько часов до заседания ЦБ.

Пауза может продлиться. Сигнал регулятора не изменился: «Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий».

Рынок ждал от ЦБ именно такого решения. Данные о состоянии экономики слишком противоречивы, а главное неизвестное объявят в конце месяца, когда правительство представит проект бюджета-2027. Тогда прояснятся и планы Минфина по расходам в этом году. ЦБ постоянно называет бюджет одним из главным рисков для инфляции. Если в бюджет будет заложен дефицит выше, чем ожидает ЦБ, то может потребоваться более жесткая политика, предупредил регулятор.

Инвестбанкир Евгений Коган совсем не уверен в дальнейшем снижении ключевой ставки. Многое будет зависеть от ВСУ. ЦБ исходит из того, что по мере восстановления поврежденных мощностей снижение устойчивой инфляции возобновится, но среди выделяет среди проинфляционных рисков «более продолжительное выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях». «Если мощности продолжат выбывать, сокращая предложения товаров, а спрос за счет роста кредита будет расти, то снижения ставки мы можем и не увидеть в текущем году», – опасается Коган.

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