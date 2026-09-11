закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пашинян сделал резкое заявление о российском газе

1
  • 11.09.2026, 15:08
  • 4,084
Пашинян сделал резкое заявление о российском газе
Никол Пашинян
Фото: AP

Ереван будет искать альтернативу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает российский газ дешевым, и сообщил о диверсификации страны в энергетической сфере. Тем самым глава армянского правительства сделал очередной шаг от Москвы, сообщает newsarmenia.am.

По его словам, при формировании конечной стоимости газа в Армении возникает значительная разница между ценой на границе и той, которую платит потребитель. На брифинге Пашинян отметил, что по сравнению с другими странами именно в Армении наблюдается самое высокое ценообразование на участке от границы до конечного потребителя.

Он также подчеркнул необходимость диверсификации энергетических источников, чтобы снизить зависимость страны от одного поставщика. Кроме того, политик пообещал пересмотреть цены на товары, закупаемые Россией, если стоимость газа будет расти, тем самым Пашинян пообещал Кремлю отвечать зеркально.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар