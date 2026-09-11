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Белорус дал бесплатный совет клиентам «Белтелекома»

3
  • 11.09.2026, 15:38
  • 6,404
Белорус дал бесплатный совет клиентам «Белтелекома»

Почаще проверяйте свой личный кабинет.

Пользователь Threads vict0ryform рассказал, как избавится от навязчивых услуг оператора связи.

«Пользователям пакетов интернет от «Белтелекома» - бесплатный совет, - пишет он. - почаще проверяйте свой личный кабинет. С большой долей вероятности вы можете обнаружить там подключенную платную услугу, которая будет отъедать ваш баланс.

Поддержка объяснила, что якобы была отправлена СМС с предложением подключить эту услугу, и если я не отказался, то значит согласился.

Очень удобно. Правда, можно потребовать не присылать больше никаких предложений, и уже несколько месяцев в личном кабинете порядок. Будьте бдительны».

Другие пользователи соцсети рассказали, что сами сталкивались с подобными махинациями со стороны «Белтелекома». Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Уже было такое у меня. И у родителей тоже.

- «Белтелеком», по ходу, как цыгане с красными ниточками.

- А это работает в одну сторону? Я просто тоже хочу «Белтелекому» предоставить услугу по очистке чакр и поставить защиту от сглаза, направив им письмо, и если они не ответит отказом, то значит они согласились и должны оплатить услугу в полном объеме. «Белтелеком», прокатит?

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