В Беларуси будет мобилизация? 21 11.09.2026, 15:03

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Фото: пресс-служба Министерства обороны РБ

Диктатор приказал «встряхнуть армию».

Лукашенко на полигоне в Брестской области выдал очередную порцию воинственной риторики. По его словам, белорусскую армию «надо встряхнуть» — вплоть до проверки готовности к мобилизации. «Всю армию. Всех проверим», — пригрозил правитель.

Параллельно с этим уже прошли проверки танковых и мотострелковых частей, теперь очередь дошла до артиллерийской бригады — режим в очередной раз демонстрирует готовность к войне, которую, по официальной версии, никто вести не планирует.

«Мы прагматики», — заявил правитель, объясняя, что воевать с «монстрами» по периметру ему невыгодно.

Заявление Лукашенко о проверке готовности к мобилизации прозвучало на фоне очередной волны слухов о возможной мобилизации в самой России. С лета 2026 года в СМИ обсуждается сценарий, при котором дополнительный призыв может быть объявлен уже после выборов в Госдуму (18–20 сентября) — ориентировочно в октябре.

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