Глава МИД Польши неожиданно прибыл в Украину
- 11.09.2026, 14:40
- 1,604
Радослав Сикорский уже несколько раз посещал Киев во время войны.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев с официальным визитом. О поездке он сообщил сам, опубликовав запись в своем аккаунте в соцсети X. При этом ни польская, ни украинская сторона заранее не анонсировали этот визит — информация о нем появилась только постфактум. Цель поездки Сикорского пока остается неизвестной: комментировать причины своего приезда в украинскую столицу глава польского МИД не стал.
Dzień dobry z Kijowa. https://t.co/QbblqcbTiQ— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 11, 2026
Президент Украины Владимир Зеленский в эти дни — с 9 по 11 сентября — находится с визитом в Канаде, поэтому личная встреча с ним исключена. Судя по всему, переговоры Сикорского пройдут с его украинским коллегой — главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Стоит отметить, что это далеко не первый визит Сикорского в Киев с начала полномасштабной войны. В частности, в феврале 2026 года он уже приезжал в украинскую столицу — тогда его поездка была приурочена к четвертой годовщине российского вторжения и стала символом польской поддержки Украины.
Если нужно, могу сделать более короткий вариант для соцсетей или, наоборот, развернутый — с дополнительным контекстом об отношениях Польши и Украины.