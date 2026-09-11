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Глава МИД Польши неожиданно прибыл в Украину

  • 11.09.2026, 14:40
  • 1,604
Глава МИД Польши неожиданно прибыл в Украину
Радослав Сикорский
Фото: x.com/sikorskiradek

Радослав Сикорский уже несколько раз посещал Киев во время войны.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев с официальным визитом. О поездке он сообщил сам, опубликовав запись в своем аккаунте в соцсети X. При этом ни польская, ни украинская сторона заранее не анонсировали этот визит — информация о нем появилась только постфактум. Цель поездки Сикорского пока остается неизвестной: комментировать причины своего приезда в украинскую столицу глава польского МИД не стал.

Президент Украины Владимир Зеленский в эти дни — с 9 по 11 сентября — находится с визитом в Канаде, поэтому личная встреча с ним исключена. Судя по всему, переговоры Сикорского пройдут с его украинским коллегой — главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Стоит отметить, что это далеко не первый визит Сикорского в Киев с начала полномасштабной войны. В частности, в феврале 2026 года он уже приезжал в украинскую столицу — тогда его поездка была приурочена к четвертой годовщине российского вторжения и стала символом польской поддержки Украины.

Если нужно, могу сделать более короткий вариант для соцсетей или, наоборот, развернутый — с дополнительным контекстом об отношениях Польши и Украины.

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