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Лукашенко заявил, что его сын Николай получил звание лейтенанта

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  • 11.09.2026, 14:47
  • 11,146
Лукашенко заявил, что его сын Николай получил звание лейтенанта

И якобы проходит службу в армии.

Сын диктатора Николай Лукашенко проходит службу в армии в звании лейтенанта. Об публично заявил сам Александр Лукашенко. По словам правителя, Николай проходит службу в «самом сложном подразделении», куда его призвал министр обороны Виктор Хренин. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что его сын служит «как положено, как все».

Отметим, во время иностранных визитов младший сын диктатора появляется с отцом в качестве руководителя охраны. На одном из фото, как заметил сайт Charter97.org, он был одет в футболку со значком Службы безопасности его отца.

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