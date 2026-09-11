YouTube-блогер потратил $54 на ремонт Bugatti за $2 миллиона

YouTube-блогер потратил $54 на ремонт Bugatti за $2 миллиона3
- 11.09.2026, 15:13
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Мэт Армстронг заработал сотни тысяч долларов.
YouTube-блогер Мэт Армстронг купил в Дубае уникальный Bugatti Veyron, который не удавалось нормально запустить, а коробка передач работала через раз. Несмотря на проблемы, он решил рискнуть — тем более что уже сталкивался с похожей неисправностью на другом Veyron, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
С учетом доставки и налогов автомобиль обошелся Армстронгу примерно в $1,3 млн. Самое удивительное началось после покупки, основные проблемы удалось устранить всего примерно за $54.
Еще в Дубае сотрудники компании, готовившей машину к отправке, узнали Veyron по роликам Армстронга на YouTube. Они вспомнили его диагностику аналогичной неисправности и бесплатно заменили топливные шланги. Правда, использованные хомуты оказались неподходящими, поэтому после прибытия в Великобританию машина снова заглохла.
Армстронг переделал ремонт самостоятельно. В итоге ему понадобились топливный шланг, замок зажигания от Volkswagen Transporter, газовые упоры капота от Tiguan, резистор за $4 и несколько других недорогих деталей.
«Ремонт оказались почти комично дешевыми по меркам Bugatti», — пишут авторы.
После восстановления автомобиля блогер отвез его к дилеру элитных машин Тому Хартли. Тот оценил Veyron в £1,5 млн — около $2 млн.
Разница между вложениями и оценочной стоимостью автомобиля составила примерно $600 тыс. «Уверенность тоже имеет свою цену — и у Мэта Армстронга ее хватает», — отмечают авторы.
Теперь блогер решает, что делать с машиной дальше, продать ее, оставить себе или подождать, пока стоимость Veyron вырастет.