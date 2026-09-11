Bloomberg: МЭА резко ухудшило прогноз для нефтяной отрасли России 4 11.09.2026, 15:42

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Восстановление поврежденных НПЗ может занимать до шести месяцев.

Российская нефтепереработка сталкивается с нарастающими проблемами из-за украинских ударов и западных санкций. Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает, что повреждения российских НПЗ становятся все серьезнее, а временные ремонты приводят к новым неисправностям, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

В августе российские нефтеперерабатывающие предприятия атаковали как минимум 22 раза. Это рекордный показатель с начала войны. По данным МЭА, более точные удары беспилотников наносят ущерб вторичным установкам НПЗ, замена которых может занимать от шести до восьми месяцев.

Ситуацию усугубляют санкции. Они затрудняют закупку необходимого оборудования и запчастей, из-за чего российским предприятиям приходится проводить временные ремонты. «Латанные установки со временем сталкиваются с новыми поломками, создавая накопительный эффект», — отмечает Bloomberg.

На этом фоне МЭА снизило базовый прогноз российской нефтепереработки на ближайшие 18 месяцев примерно до 4 млн баррелей в сутки. Это почти на 30% ниже уровня, который фиксировался до начала полномасштабной войны.

«Ситуация может ухудшиться из-за задержек с поставками оборудования и приближения холодов», — отмечают авторы.

Проблемы уже отражаются на внутреннем топливном рынке. Российские власти временно запретили экспорт большей части дизеля, бензина и керосина, пытаясь предотвратить дефицит. В некоторых регионах при этом вводились ограничения на продажу топлива.

Снижение загрузки НПЗ вынудило МЭА также пересмотреть прогноз добычи нефти в России на 2026 год. Теперь агентство ожидает показатель на уровне 8,7 млн баррелей в сутки — на 125 тыс. баррелей меньше предыдущей оценки.

Дальнейшие атаки и сложности с ремонтом могут усилить давление на российскую нефтяную отрасль в ближайшие месяцы.

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