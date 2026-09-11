Лукашенко: Кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен

Лукашенко: Кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен26
- 11.09.2026, 16:27
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Диктатор призвал белорусов не держать запасы в долларах.
Хранить доллары в резерве опасно. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам, делясь подробностями недавней встречи с российским бизнесменом Владимиром Потаниным, пишет БелТА.
«Богатейший человек в России. Он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, — сегодня белорусы видят и другие: кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен»,— заявил диктатор.
Лукашенко привел в пример Россию, у которой на Западе заблокировали несколько сотен миллиардов долларов золотовалютных резервов.
«Можно представить, что будет с… Пусть простят меня Эмираты, друзья наши, у которых триллион примерно. Что они будут с этими долларами делать? — спросил Лукашенко.