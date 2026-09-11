Украина получит от €6,1 млрд на дроны и ракеты для Patriot 11.09.2026, 16:00

ЕС выделит средства на усиление ПВО Украины.

Европейская комиссия в пятницу, 11 сентября, одобрила выделение Киеву 6,1 млрд евро на закупку беспилотников и ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot в рамках кредита на поддержку Украины общим объемом 90 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, пишет «Европейская правда».

«Сегодня Комиссия официально одобрила выделение 6,1 млрд на дроны и ракеты для противовоздушной обороны Украины в рамках кредита на поддержку Украины», — заявил Кубилюс.

Он сообщил, что «это решение официально позволяет Украине закупать ракеты PAC-3 для систем Patriot».

«Финансируемый в рамках займов в поддержку Украины пакет включает пять отступлений от стандартных условий приемлемости. Три — для беспилотников и компонентов украинского производства, превышающих пороговые значения стоимости, и два — для оборудования американского производства, в частности ракет PAC-3», — рассказал еврокомиссар.

Кубилюс подчеркнул, что на данный момент все 28,3 млрд евро, предусмотренные на этот год для финансирования обороны Украины в рамках займа в поддержку Украины, уже согласованы.

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