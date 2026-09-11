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Маркетинг ХIX века: как белорусов научили выращивать картошку

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  • 11.09.2026, 15:54
  • 2,280
Маркетинг ХIX века: как белорусов научили выращивать картошку

Интересные факты.

Белорусские крестьяне поначалу относились к картофелю, который завезли в Речь Посполитую в XVIII веке с недоверием. С присущим нашему народу тихим упорством они саботировали нововведения и искали любые способы их избежать. Однако под давлением местной шляхты картофель все же появился на крестьянских полях.

Одну из историй, связанных с распространением нового растения, рассказывает телеграм-канал «Баста!».

Владелец имения Телятники в Витебской губернии Гернгросс в XIX веке начал уговаривать своих крестьян сажать картофель на полях. За работами следил либо сам помещик, либо его надсмотрщики. Однако картофель не всходил; лишь кое-где на поле виднелись редкие ростки.

Секрет оказался прост. Посадив клубни и дождавшись, пока помещик уедет, крестьяне выкапывали их и меняли «проклятые яблоки» в ближайшем кабаке на кварту водки.

Узнав об этом, Гернгросс приказал разрезать каждую картофелину на четыре части; Он объяснил крестьянам, что, сделав крестообразный надрез, они смогут избавить урожай от «дьявольского влияния», якобы ставшего причиной неудачи. В результате крестьяне перестали выкапывать надрезанный картофель; с тяжелым сердцем они наблюдали, как растения на полях буйно цветут, и в конце концов сами принялись за его возделывание.

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