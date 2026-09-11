Фотофакт: История невероятной любви посреди белорусской глубинки

Фотофакт: История невероятной любви посреди белорусской глубинки1
- 11.09.2026, 16:37
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Как был построен костел в Сарье.
Блогер hatatravel опубликовал фото уникального памятника неоготической архитектуры в Витебской области Беларуси.
«Ищешь готическую архитектуру, а находишь... историю невероятной любви посреди белорусской глубинки, - пишет он. - Храм возвел в 1852–1857 годах шляхтич Игнатий Лопатинский в память о рано умершей жене Марии. Архитектором выступил немец Густав Шахт.
Чтобы воссоздать атмосферу средневековой Европы, каждый из более чем 200 тысяч кирпичей вытачивали вручную, а фасады украсили 12-метровыми шпилями».
Храм, возведенный в середине 19 века, представляет собой однонефную базилику, прямоугольную в плане, с пятигранной апсидой и двумя небольшими ризницами.
Сейчас в нем идут реставрационные работы, построен новый алтарь, демонтировано верхнее перекрытие, возле храма установлен памятник святым Петру и Февронии.