Фотофакт: История невероятной любви посреди белорусской глубинки 1 11.09.2026, 16:37

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Фото: hatatravel/threads

Как был построен костел в Сарье.

Блогер hatatravel опубликовал фото уникального памятника неоготической архитектуры в Витебской области Беларуси.

«Ищешь готическую архитектуру, а находишь... историю невероятной любви посреди белорусской глубинки, - пишет он. - Храм возвел в 1852–1857 годах шляхтич Игнатий Лопатинский в память о рано умершей жене Марии. Архитектором выступил немец Густав Шахт.

Чтобы воссоздать атмосферу средневековой Европы, каждый из более чем 200 тысяч кирпичей вытачивали вручную, а фасады украсили 12-метровыми шпилями».

Храм, возведенный в середине 19 века, представляет собой однонефную базилику, прямоугольную в плане, с пятигранной апсидой и двумя небольшими ризницами.

Сейчас в нем идут реставрационные работы, построен новый алтарь, демонтировано верхнее перекрытие, возле храма установлен памятник святым Петру и Февронии.

Фото: hatatravel/threads

Фото: hatatravel/threads

Фото: hatatravel/threads

Фото: hatatravel/threads

Фото: hatatravel/threads

Фото: hatatravel/threads

Фото: hatatravel/threads

Фото: hatatravel/threads

Фото: hatatravel/threads

Фото: hatatravel/threads

Фото: hatatravel/threads

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