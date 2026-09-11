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«Сценарий февраля 1917 года почти неизбежен»

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  • 11.09.2026, 17:11
  • 6,846
«Сценарий февраля 1917 года почти неизбежен»
Иллюстрационное фото

Россию ждет катастрофа.

Для новой волны мобилизации в РФ уже слишком поздно, уверен военный преступник, Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин). Об этом говорится в его письме, которое опубликовали соратники, передает Dialog.UA.

Стрелков прогнозирует РФ катастрофический сценарий в случае мобилизации.

«Общая мобилизация безнадежно опоздала. Ее просто невозможно успешно провести. Хуже того, попытки ее реального проведения способны так раскачать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию, что лекарство может оказаться хуже болезни», — написал он.

По его мнению, в Кремле понимают угрозы и не пойдут на всеобщую мобилизацию, а вот частичная может быть проведена, но пользы от нее будет немного — на непродолжительное время отдалить поражение.

«Если я услышу о всеобщей мобилизации по «ящику» как о свершившемся акте, я смело и решительно скажу: «Все! Государству каюк!» Потому что критически поздно… Сейчас — нет. Никак. Если решатся, получат через недолгое время сценарий «Февраль - 1917» почти неизбежно», — прогнозирует Стрелков.

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