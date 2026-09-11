Британская разведка оценила потери России в войне в 1,5 млн человек

Британская разведка оценила потери России в войне в 1,5 млн человек3
- 11.09.2026, 17:01
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При этом значительных территориальных успехов Москва добиться не смогла.
Около 500 тыс. российских военнослужащих погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Еще примерно 1 млн человек получили ранения. Такие оценки приводит британская военная разведка, пишет Sky News (перевод — сайт Charter97.org).
Общие потери российской армии с февраля 2022 года могли достичь 1,5 млн человек. По словам начальника штаба обороны Великобритании сэра Рича Найтона, основная часть потерь пришлась на период с января 2023 года.
При этом значительных территориальных успехов Москва добиться не смогла. За все время полномасштабной войны российские войска захватили около 2% территории Украины.
Найтон назвал происходящее «бессмысленной и тщетной тратой жизней», подчеркнув, что за цифрами стоят сотни тысяч семей, потерявших близких.
Британский военачальник также обратил внимание на экономические последствия войны для России. По его словам, российская экономика сталкивается с замедлением роста, слабым потребительским спросом и высокой инфляцией.
Западные официальные лица при этом не видят признаков того, что Владимир Путин готов отказаться от своих целей в Украине. Москва по-прежнему рассчитывает добиться военного результата, несмотря на огромные человеческие потери.
Найтон отметил, что война длится уже 1660 дней. Это дольше, чем участие России в каждой из двух мировых войн по отдельности. По мнению британской стороны, масштаб потерь не привел Кремль к пересмотру стратегии. Российские войска по-прежнему пытаются продвигаться на отдельных участках фронта, одновременно сталкиваясь с растущими расходами и серьезным давлением на экономику.