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Минчанка: Не могу за 1200 рублей сидеть в офисе с утра до вечера

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  • 11.09.2026, 16:55
  • 2,272
Минчанка: Не могу за 1200 рублей сидеть в офисе с утра до вечера

Почему люди с высшим образованием покидают Беларусь.

Минчанка natallia.adarchenko рассказала о своем заработке в Threads.

«Работы нет, - пишет она. - Нет, работа есть. Зарплаты нет. Я достигла той точки, когда просто сидишь и рыдаешь от бессилия и безысходности.

Я не могу позволить себе за 1200 белорусских рублей в месяц сидеть в офисе с утра до вечера и работать за троих на одну зарплату.

У нас дети, арендная квартира...а вокруг только и видишь: машины, квартиры, путешествия. Как? Вот как? У меня высшее юридическое, я работала последние четыре года культорганизатором, более 10 лет в копирайтерстве и я на гряни отчаяния».

Пользователи соцсети посоветовали идти на госслужбу или переезжать в другую страну. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Если не боитесь, идите на госслужбу. Зарплата и то выше вашей.

- Нужно идти банально туда,где больше платят. В официанты, в супермаркет, в частную стоматологию администратором, в уборки. Тут уже от желания, здоровья зависит.

- Накопите сколько сможете и переезжайте, если хотите достойной жизни.

- Обнимаю вас и сочувствую. Надеюсь вы прореветесь, выдохните и все приведете в порядок.

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