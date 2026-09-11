Под Гродно нашли боровик весом почти два килограмма

Под Гродно нашли боровик весом почти два килограмма4
- 11.09.2026, 17:04
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Гриб оказался полностью здоровым и не червивым.
Жителю Гродно посчастливилось найти боровик-гигант в лесу возле деревни Рыбница Гродненского района. Мужчина рассказал о находке порталу Newgrodno.by.
Дома гриб взвесили. До двух килограммов ему не хватило всего 300 граммов — боровик потянул на 1,7 килограмма.
При этом больше всего удивило то, что, несмотря на свои размеры, гриб оказался полностью здоровым и не червивым. Обычно такой большой экземпляр мог бы быть уже старым и поврежденным.
Долго любоваться находкой не стали. Боровик вскоре приготовили на сковороде с картофелем, луком и сметаной. Грибник отметил, что получилось очень вкусно.