Соболенко о лидерстве в рейтинге WTA: Мне все равно

Соболенко о лидерстве в рейтинге WTA: Мне все равно5
- 11.09.2026, 17:29
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14 сентября белоруска перестанет быть первой ракеткой мира.
Ее место займет казахстанская спортсменка Елена Рыбакина. Арина Соболенко прокомментировала потерю первой строчки рейтинга по итогам US Open-2026, пишет «Трибуна».
– Если говорить о первом месте в рейтинге: людям, которые не очень разбираются в системе, может показаться странным, что ты приезжаешь сюда первой ракеткой мира, можешь выиграть турнир и при этом уезжаешь уже не первой.
– Мне все равно.
– Но наверняка у тебя есть простые друзья или болельщики, которые спрашивают: «А как вообще работает этот рейтинг?» Что ты им отвечаешь?
– Я прекрасно понимаю, насколько сложно стать первой ракеткой мира. Это требует огромной работы. Это действительно было одной из моих целей. Но сейчас я не так много могла сделать. В середине сезона я не показывала хороших результатов, а Елена воспользовалась этим и забрала первое место. Мне остается только сосредоточиться на себе, жить настоящим моментом и стараться делать все возможное прямо сейчас. Постараюсь продолжать играть стабильно, и, может быть, еще заберу первое место у нее. Но да, немного странно: ты можешь отлично провести турнир и все равно потерять первую строчку. Но это спорт. И мне это нравится. В этом ведь и красота спорта: все постоянно пытаются обойти друг друга, а в итоге все решают маленькие детали, над которыми ты работаешь и становишься лучше.