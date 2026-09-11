На Полтавщине нашли серебряный денарий Витовта

На Полтавщине нашли серебряный денарий Витовта1
- 11.09.2026, 17:58
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А также украшения, идентичные находкам из ранних христианских могильников ВКЛ.
Во время раскопок Глинского археологического комплекса в Украине исследователи обнаружили денарий великого князя Витовта и женские украшения, идентичные находкам из ранних христианских могильников Кернаве и Вильнюса, пишет издание «Останній бастіон».
Главной находкой шестнадцатого сезона исследований Глинского комплекса на реке Ворскла стала серебряная монета диаметром 13 миллиметров. На одной стороне отчеканены Колюмны (личный знак Витовта), на другой — остриё копья с крестом.
Артефакт предварительно идентифицирован как поздний денарий Витовта, выпуск которого нумизматы датируют примерно 1411—1430 годами.
Как отмечал в своём исследовании нумизмат Василий Зайцев, чеканка подобных монет ВКЛ на восточных границах имела прокламационную цель: они использовались центральной властью не только для торговли, но и для демонстрации своего политического влияния на пограничных территориях.