На Полтавщине нашли серебряный денарий Витовта 1 11.09.2026, 17:58

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А также украшения, идентичные находкам из ранних христианских могильников ВКЛ.

Во время раскопок Глинского археологического комплекса в Украине исследователи обнаружили денарий великого князя Витовта и женские украшения, идентичные находкам из ранних христианских могильников Кернаве и Вильнюса, пишет издание «Останній бастіон».

Главной находкой шестнадцатого сезона исследований Глинского комплекса на реке Ворскла стала серебряная монета диаметром 13 миллиметров. На одной стороне отчеканены Колюмны (личный знак Витовта), на другой — остриё копья с крестом.

Артефакт предварительно идентифицирован как поздний денарий Витовта, выпуск которого нумизматы датируют примерно 1411—1430 годами.

Как отмечал в своём исследовании нумизмат Василий Зайцев, чеканка подобных монет ВКЛ на восточных границах имела прокламационную цель: они использовались центральной властью не только для торговли, но и для демонстрации своего политического влияния на пограничных территориях.

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