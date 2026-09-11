закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Полтавщине нашли серебряный денарий Витовта

1
  • 11.09.2026, 17:58
  • 1,284
На Полтавщине нашли серебряный денарий Витовта

А также украшения, идентичные находкам из ранних христианских могильников ВКЛ.

Во время раскопок Глинского археологического комплекса в Украине исследователи обнаружили денарий великого князя Витовта и женские украшения, идентичные находкам из ранних христианских могильников Кернаве и Вильнюса, пишет издание «Останній бастіон».

Главной находкой шестнадцатого сезона исследований Глинского комплекса на реке Ворскла стала серебряная монета диаметром 13 миллиметров. На одной стороне отчеканены Колюмны (личный знак Витовта), на другой — остриё копья с крестом.

Артефакт предварительно идентифицирован как поздний денарий Витовта, выпуск которого нумизматы датируют примерно 1411—1430 годами.

Как отмечал в своём исследовании нумизмат Василий Зайцев, чеканка подобных монет ВКЛ на восточных границах имела прокламационную цель: они использовались центральной властью не только для торговли, но и для демонстрации своего политического влияния на пограничных территориях.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар