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Ушла из жизни принцесса Норвегии Астрид

  • 11.09.2026, 18:17
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Ушла из жизни принцесса Норвегии Астрид
Фото: Anette Ask/The Royal Court

Она умерла через два дня после похорон своего брата, короля Харальда V.

В возрасте 94 лет умерла норвежская принцесса Астрид, сестра недавно скончавшегося короля Харальда V, сообщил норвежский королевский дом.

«Его Величество Король с глубокой скорбью воспринял известие о кончине принцессы Астрид. Принцесса скончалась сегодня, в пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет», — говорится в некрологе.

Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

Ее племянник, новый король Норвегии Хокон VIII отметил, что она всегда проявляла «особую заботу и внимание к наиболее уязвимым слоям общества». По его словам, королева была «очень преданна и всегда выполняла свои обязанности с самоотдачей, уверенностью и заразительным энтузиазмом».

Ее брат, норвежский король Харальд V, умер 28 августа на 90-м году жизни.

За 11 дней до кончины его госпитализировали в больницу из-за задержки жидкости в организме, а позднее его состояние ухудшилось из-за бактериальной инфекции кровотока.

Принцесса Астрид родилась 12 февраля 1932 года в Осло. Она была второй дочерью будущего короля Норвегии Улафа V и кронпринцессы Марты.

После вторжения Германии в Норвегию в 1940 году она вместе с матерью, сестрой и братом покинула страну: сначала семья уехала в Швецию, а затем в США, где прожила до окончания Второй мировой войны.

После возвращения в Норвегию Астрид изучала в Оксфорде политическую историю и социально-экономические дисциплины.

После смерти матери в 1954 году 22-летняя Астрид стала первой леди Норвегии и выполняла представительские обязанности при своем отце. Эту роль она сохраняла до 1968 года, когда ее брат Харальд женился на Соне Харальдсен. В 1961 году Астрид вышла замуж за предпринимателя Юхана Мартина Фернера. У супругов родились пятеро детей. Фернер умер в 2015 году.

Принцесса также возглавляла мемориальный фонд своей матери — кронпринцессы Марты.

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