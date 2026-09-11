Путин озаботился санкциями 3 11.09.2026, 18:40

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Фото: Getty Images

Диктатор заявил, что против России введено 30 тыс. санкций.

Против России введено более 30 тыс. санкций — это почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, заявил диктатор России Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Нью-Дели, передает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, страны, инициировавшие санкционное давление, помимо прямых ограничений применяют и другие инструменты.

«Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против тех, кто не согласен действовать в чужих интересах, а защищает свои национальные интересы», — отметил Путин.

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