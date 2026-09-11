Палата общин Великобритании отклонила законопроект об эвтаназии 11 11.09.2026, 19:26

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БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

ФОТО: SKY NEWS

Законопроект был отклонен с перевесом в 16 голосов.

Депутаты британского парламента проголосовали против принятия закона об эвтаназии и медицинской помощи в уходе из жизни для неизлечимо больных людей в Англии и Уэльсе. Как сообщает The Guardian, законопроект был отклонен с перевесом в 16 голосов: за него проголосовали 270 членов Палаты общин, против — 286.

Законопроект предусматривал, что совершеннолетние неизлечимо больные в Англии и Уэльсе, прогноз жизни которых не превышает полугода, могут получить помощь в добровольном уходе из жизни. Правомерность такого решения, согласно проекту, должны одобрить два врача и экспертная комиссия.

По мнению The Guardian и опрошенных экспертов, до следующих выборов парламент вряд ли вернется к обсуждению этой темы. Общественные организации и сторонники эвтаназии уже заявили, что не откажутся от борьбы за этот закон.

Впервые законопроект об эвтаназии обсуждался британским парламентом в 2015 году, тогда он был отклонен. К теме вернулись в 2024 году, когда во втором чтении законопроект поддержали. В третьем чтении в июне 2025 года его также поддержали, но уже с меньшим перевесом голосов. Но в марте 2026 года Палата лордов заблокировала его технически: внесла более 1,2 тыс. поправок, которые до конца парламентской сессии не было возможности обсудить, и законопроект утратил силу.

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