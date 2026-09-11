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В субботу в Беларуси ожидается до +21°С

  • 11.09.2026, 20:05
В субботу в Беларуси ожидается до +21°С

Преимущественно без осадков.

В Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, по северо-восточной половине с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха составит 16-21 градус тепла.

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