В Беларуси на продажу выставили дорогу

В Беларуси на продажу выставили дорогу2
- 11.09.2026, 20:50
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Покупателю придется заплатить шестизначную сумму.
В Беларуси на продажу выставили весьма необычный объект недвижимости – целую дорогу.
Речь идет о бетонном проезде площадью более 3,3 тыс. м2. Находится он в Быхове на улице Дорохова, сообщает Telegram-канал («МогилевОнлайн» https://t.me/mogilevonline/124140).
Проезд принадлежит «Быховской передвижной механизированной колонне 247». У предприятия есть долги, поэтому имущество и попало на торги.
По документам объект проходит как «сооружение неустановленного назначения». За него просят 107,2 тыс. Чтобы побороться за лот, нужно заранее внести задаток – 10,72 тыс.
Заявки принимают до 28 сентября. Сам аукцион пройдет 29-го числа в электронном формате на площадке «БелЮрОбеспечение».
Победитель должен будет полностью рассчитаться за покупку в течение 10 рабочих дней.
Дорога находится на территории площадью почти 3,4 га, но отдельный земельный участок для нее не выделялся.
Есть еще один нюанс. На объект наложен арест, и регистрационные действия с ним запрещены. Связано это с исполнительным производством, которое ведется из-за долгов предприятия.