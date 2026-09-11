В Беларуси на продажу выставили дорогу 2 11.09.2026, 20:50

4,900

Иллюстрационное фото

Покупателю придется заплатить шестизначную сумму.

В Беларуси на продажу выставили весьма необычный объект недвижимости – целую дорогу.

Речь идет о бетонном проезде площадью более 3,3 тыс. м2. Находится он в Быхове на улице Дорохова, сообщает Telegram-канал («МогилевОнлайн» https://t.me/mogilevonline/124140).

Проезд принадлежит «Быховской передвижной механизированной колонне 247». У предприятия есть долги, поэтому имущество и попало на торги.

По документам объект проходит как «сооружение неустановленного назначения». За него просят 107,2 тыс. Чтобы побороться за лот, нужно заранее внести задаток – 10,72 тыс.

Заявки принимают до 28 сентября. Сам аукцион пройдет 29-го числа в электронном формате на площадке «БелЮрОбеспечение».

Победитель должен будет полностью рассчитаться за покупку в течение 10 рабочих дней.

Дорога находится на территории площадью почти 3,4 га, но отдельный земельный участок для нее не выделялся.

Есть еще один нюанс. На объект наложен арест, и регистрационные действия с ним запрещены. Связано это с исполнительным производством, которое ведется из-за долгов предприятия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com