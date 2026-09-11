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Bloomberg: «Адские санкции» Грэма против РФ рассмотрят на следующей неделе

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  • 11.09.2026, 21:02
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Bloomberg: «Адские санкции» Грэма против РФ рассмотрят на следующей неделе

Законопроект может быть принят простым большинством голосов.

Законопроект о санкциях против России, соавторами которого были сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, на следующей неделе вынесут на голосование в Палате представителей.

Об этом сообщило Bloomberg в пятницу, 11 сентября.

Законопроект Грэма-Блюменталя будет рассмотрен по процедуре, предусматривающей его принятие простым большинством голосов.

Документ должен уполномочить президента США Дональда Трампа взимать 100-процентные пошлины с пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа, а также с пяти крупнейших стран, помогающих России обходить энергетические санкции. Крупнейшими покупателями российских нефтепродуктов являются Китай, Индия и Турция.

В Палате представителей опасаются, что в случае принятия законопроект расширит тарифные полномочия Трампа и приведет к росту цен на нефть, отметило агентство Bloomberg.

В проекте письма Торговой палаты США и представителей бизнеса к руководству Палаты представителей, с которым ознакомилось Bloomberg, содержится призыв к Конгрессу исключить из законопроекта полномочия, касающиеся тарифов, и «вместо этого сосредоточиться на адресных санкциях, усилении мер по борьбе с обходом санкций и скоординированной дипломатии со странами, закупающими российские энергоносители».

31 августа издание Politico написало, что законопроект Линдси Грэма о санкциях против РФ может провалиться в Палате представителей из-за разногласий между республиканцами и демократами.

Законопроект о новых санкциях против России, предлагавший ввести 500-процентную пошлину на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье, был внесен в Сенат США еще в начале апреля 2025 года.

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