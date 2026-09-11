Мбаппе: Мы знаем, какой вред диктаторы причиняли на протяжении всей истории
- 11.09.2026, 21:08
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Звезда мадридского «Реала» порассуждал об истории.
Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что его забавляет то, что люди называют его диктатором, передает Ballon d'Or в соцсетях.
«С одной стороны, это забавно, ведь некоторые люди также воспринимают это как безобидную забаву. С другой стороны, это не так смешно, потому что мы знаем, какой вред такие люди причиняли на протяжении всей истории», — сказал Мбаппе.
Мбаппе забил два мяча и отдал голевую передачу в матче за третье место на чемпионате мира по футболу — 2026 против команды Англии. Теперь на счету Мбаппе стало 22 гола на чемпионатах мира. Он обошел Лионеля Месси (21) и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.
Кроме того, французский нападающий возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2026. В активе 27-летнего футболиста теперь 10 голов и четыре результативных передачи на текущем чемпионате мира.