Более 50% украинских беженцев в Польше планируют вернуться в Украину 1 11.09.2026, 21:38

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Фото: charter97.org

Опрос.

По данным социологического опроса группы «Рейтинг», проведенного в августе, в Украину планируют вернуться 51% опрошенных беженцев в Польше, однако большинство откладывает этот шаг до окончания войны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на опрос

Как показывает опрос, в ближайшее время готовы вернуться 8%, после войны — 43%. Не планируют возвращаться 26%, а 23% не могут дать однозначного ответа.

Ключевыми условиями для 71% респондентов, которые будут способствовать возвращению, являются безопасность и стабильность в Украине.

Развитие экономики важно для 36%, перспективы трудоустройства — для 26%, отсутствие внутренних языковых, религиозных и других конфликтов — для 21%.

Развитие социальной инфраструктуры и возможность влиять на общественные изменения назвали по 12%, участие в восстановлении страны и ухудшение условий жизни за рубежом — по 11%.

Также опрос показывает, что остаться на постоянное проживание за границей хотели бы 44% опрошенных, не хотели бы – 43%. Среди тех, кто хочет проживать за границей, 40% выбирают Польшу, 17% – другую европейскую страну, 6% – государство за пределами Европы. В то же время 37% не смогли назвать страну.

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