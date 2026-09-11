Более 50% украинских беженцев в Польше планируют вернуться в Украину

Более 50% украинских беженцев в Польше планируют вернуться в Украину1
- 11.09.2026, 21:38
- 2,166
Опрос.
По данным социологического опроса группы «Рейтинг», проведенного в августе, в Украину планируют вернуться 51% опрошенных беженцев в Польше, однако большинство откладывает этот шаг до окончания войны.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на опрос
Как показывает опрос, в ближайшее время готовы вернуться 8%, после войны — 43%. Не планируют возвращаться 26%, а 23% не могут дать однозначного ответа.
Ключевыми условиями для 71% респондентов, которые будут способствовать возвращению, являются безопасность и стабильность в Украине.
Развитие экономики важно для 36%, перспективы трудоустройства — для 26%, отсутствие внутренних языковых, религиозных и других конфликтов — для 21%.
Развитие социальной инфраструктуры и возможность влиять на общественные изменения назвали по 12%, участие в восстановлении страны и ухудшение условий жизни за рубежом — по 11%.
Также опрос показывает, что остаться на постоянное проживание за границей хотели бы 44% опрошенных, не хотели бы – 43%. Среди тех, кто хочет проживать за границей, 40% выбирают Польшу, 17% – другую европейскую страну, 6% – государство за пределами Европы. В то же время 37% не смогли назвать страну.