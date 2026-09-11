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Зеленский жестко предупредил РФ

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  • 11.09.2026, 21:53
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Зеленский жестко предупредил РФ
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

За блэкауты в Украине будет достойный ответ.

Украина готова симметрично отвечать на российские удары по энергосистеме во время холодов, однако предлагает пошаговый переговорный путь для прекращения войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его Telegram-канал.

Украина научилась находить возможности, чтобы достойно отвечать на операции РФ, и если враг готовится бить по гражданской инфраструктуре, то получит аналогичные ответные меры.

«Если они будут делать нам блэкауты, мы им будем пытаться ответить достойно», - подчеркнул глава государства.

В то же время он подчеркнул, что и существует альтернатива, которую Киев поддерживал всегда - это переговоры по окончании войны.

Если партнерам сложно найти подход к РФ для полного завершения боевых действий, следует двигаться поэтапно:

разблокировать Черное море;

согласовать взаимное энергетическое перемирие для защиты обеих систем.

Гуманитарный трек

Отдельное внимание Владимир Зеленский уделил необходимости продления обменов пленными и возвращения гражданских граждан, включая журналистов, а также украинских детей.

По его словам, это направление чрезвычайно важно, и стороны должны двигаться к проведению трехсторонней встречи.

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