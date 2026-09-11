Родившая тройню жительница Минска напомнила Лукашенко об обещанной им квартире 13 11.09.2026, 22:16

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Ангелина с мужем Станиславом

Ранее диктатор обещал выполнить «любые просьбы» многодетных матерей.

Родившая тройню жительница Минска Ангелина Каминская опубликовала в Instagram видеообращение к диктатору Беларуси Александру Лукашенко, попросив его выполнить обещание, данное женщинам страны, и дать ее семье квартиру.

Ангелина работает кондитером. В конце августа у нее родились девочки-тройняшки Стефания, Есения и Ева. Монохориальные сестры или братья появляются на свет в одном случае на 200 миллионов.

Молодая мать напомнила слова Лукашенко из одного из прошлых публичных выступлений, адресованных белорусским женщинам, и попросила выделить ее семье жилье в Минске, поскольку молодая семья пока не успела обзавестись собственной квартирой.

Видео с обращением Ангелины менее чем за сутки набрало более двух миллионов просмотров, 200 тысяч лайков и девять тысяч комментариев. Официальной реакции пресс-службы Лукашенко на просьбу минчанки на момент публикации новости не поступало.

Обещание выполнять любые желания многодетных матерей диктатор сделал еще в декабре 2025 года, выступая с посланием на VII «всебелорусском народном собрании». Он назвал рождение троих детей в семье необходимым минимумом для сохранения численности населения страны и жестко раскритиковал работодателей, которые воспринимают молодых мам как обузу.

«Ничего не делать, второго надо [рождать], чтобы третьего рожала», — подчеркивал тогда Лукашенко.

Он также заявлял о необходимости создавать комфортные условия труда для женщин, возвращающихся на работу после декрета.

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