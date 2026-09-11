В Польше анонсировали создание собственного Starlink 4 11.09.2026, 22:54

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Иллюстрационное фото

К концу года у Варшавы будет девять спутников для наблюдения за Землей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о намерении создать польский аналог спутниковой системы связи Starlink, пишет Onet.

«Это вызов, мечта, но это не фантазия. Мы сказали себе, что результатом этого процесса, который начался сегодня, может стать и станет польский Starlink», – заявил Туск.

Он сообщил, что к концу года Варшава будет располагать девятью спутниками для наблюдения за Землей. По его словам, Польша является «значимым партнером в космической сфере», а в Европе страна становится «ведущим государством». Политик также отметил, что каждый, кто внимательно следит за российско-украинской войной, знает, насколько велико значение связи.

«Безопасность Польши и Европы не может зависеть от прихоти одного человека. А без собственной спутниковой связи нельзя говорить о полной безопасности», – добавил Туск.

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