В Северном море создают гигантский остров 3 11.09.2026, 22:38

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Остров строится для сбора электроэнергии.

В 45 километрах от побережья Бельгии, посреди Северного моря, создается искусственный энергетический остров размером с восемь футбольных полей. Об этом пишет The Times of India.

Проект, известный как «Остров энергии принцессы Елизаветы», реализуется бельгийским оператором электросетей Elia. Строительством занимается консорциум TM Edison, образованный бельгийскими инжиниринговыми компаниями DEME и Jan De Nul.

Остров возводится из 23 гигантских бетонных кессонов, каждый из которых весит примерно 22 000 тонн. Интересно то, что на нем не будут жить люди. Вместо этого остров строится для сбора всей электроэнергии, вырабатываемой будущими бельгийскими морскими ветровыми электростанциями, и передачи её на материк по подводным кабелям.

Каждый кессон имеет длину примерно 58 метров, ширину 28 метров и высоту от 23 до 32 метров, в зависимости от конфигурации штормовых стен. Их изготавливали в порту Флиссинген в Нидерландах на производственной линии с пятью станциями. Полный цикл изготовления одного блока занимает около 85 дней.

В январе 2026 года последний кессон был завершен и спущен на воду. Теперь блоки доставляются на терминал Scaldia для доработки перед окончательной установкой в море.

В издании добавили, что блоки не будут просто спускаться на воду и погружаться. Их будут буксировать в частично погруженном состоянии к месту установки, где земснаряды и суда заранее подготовили фундамент на скальном основании.

После установки на место блоки засыплют песком, чтобы они могли опуститься и устояться на этом основании. Первая кампания по погружению началась в апреле 2025 года с двух кессонов. Она завершилась в октябре и возобновится весной 2026 года, если позволит погода.

В целом установка займет два года с перерывами в зимний штормовой сезон. Полный цикл установки одного блока – от отправления из порта до размещения и закрепления в конечной точке – занимает около 24 часов.

В издании подчеркнули, что этот остров имеет жизненно важное значение для европейской энергосистемы. Он не является самоцелью, а представляет собой распределительный узел. Его инфраструктура будет сочетать высоковольтный переменный ток и высоковольтный постоянный ток.

Остров объединит подводные кабели для новых ветровых электростанций, которые будут располагаться в так называемой «зоне принцессы Елизаветы» – полосе суши площадью 285 квадратных километров, предназначенной для производства до 3,5 ГВт морской ветровой энергии. Затем эта электроэнергия будет передаваться на сушу по кабелям большой пропускной способности.

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