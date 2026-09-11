В Саудовскую Аравию срочно направился адмирал США 11.09.2026, 22:07

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Иллюстрационное фото

Королевство попросило Трампа нанести удар по хуситам на фоне их наступления.

Командующий Центральным командованием (CENTCOM) США адмирал Брэд Купер отправился в Саудовскую Аравию для срочных координационных встреч из-за успешного наступления хуситов в районе Красного моря, сообщает Axios со ссылкой на два источника.

По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды звонил президенту США Дональду Трампу на этой неделе, призывая нанести удары по хуситам, поскольку группировка приближается к важным стратегическим пунктам на побережье Красного моря. Трамп, по данным собеседников агентства, отказался, поскольку пока не планирует напрямую вмешиваться в дела хуситов.

Цены на нефть резко выросли после того, как хуситы захватили стратегический прибрежный город Моха в Йемене, приблизившись к Баб-эль-Мандебскому проливу — важнейшей артерии мировой торговли и экспорта саудовской нефти. Контроль хуситов над проливом может дать Тегерану новый рычаг давления на США и их союзников, говорится в публикации.

Запрос Эр-Рияда на вмешательство США свидетельствует о перемене ситуации, так как еще в июле власти королевства говорили, что справятся сами, пишет издание. Позже они стали чаще обращаться за поддержкой к Вашингтону. Американские чиновники при этом в последние недели говорили саудовским коллегам, что стратегия Трампа заключается в том, чтобы держать силы сосредоточенными в Ормузском проливе и избегать открытия второго фронта.

Несмотря на отказ Трампа, американская администрация предоставит Саудовской Аравии разведданные о хуситах и данные для наведения ударов, рассказали собеседники. Около 200 американских военнослужащих уже находятся в Саудовской Аравии, оказывая союзникам поддержку без участия в боевых действиях, добавили они.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил Axios, что приоритет Вашингтона — держать Красное море открытым, оставляя ведение боев региональным партнерам. «Мы постоянно ведем диалог с Саудовской Аравией и правительством Республики Йемен по вопросам региональной стабильности», — сказал он.

За последние время хуситы неоднократно атаковали саудовские корабли, аэропорты и нефтяные объекты. Так, в конце июля нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джидде мощностью 400 тыс. барр. в сутки приостановил работу после атак. В начале августа под удар беспилотников попал НПЗ Saudi Aramco в Джизане. На предприятии начался пожар, его удалось потушить.

8 сентября власти королевства сообщили о приостановке работы нескольких энергетических объектов после новых атак. Тогда же Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выпустило заявление, в котором осудило атаки хуситов на объекты в Абхе, Хамис-Мушайте, Джазане и Наджране. По данным властей, в результате пострадали 73 мирных жителя, в том числе женщины и дети.

The New York Times со ссылкой на источники в конце августа писала, что Саудовская Аравия начала подготовку к возобновлению боев с группировкой. По данным газеты, это может открыть новый фронт в войне с Ираном — союзником хуситов.

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