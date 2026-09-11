В Казахстане выставили на торги крупный оборонный завод времен СССР 1 11.09.2026, 21:18

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Фото: e-qazyna.kz

Предприятие было введено в эксплуатацию в 1961 году.

Национальная компания «Казахстан инжиниринг» выставила на торги 100% акций Петропавловского завода тяжелого машиностроения (ПЗТМ). Информация об этом появилась на портале электронных торгов e-Qazyna.

Стартовая цена пакета ценных бумаг составляет 17,8 млрд тенге. Аукцион по продаже объекта запланирован на 22 сентября.

Согласно условиям торгов, победитель аукциона будет обязан погасить кредитную задолженность предприятия перед компанией «Казахстан инжиниринг». Общий размер долга составляет 31,6 млрд тенге. Также покупатель будет обязан продолжить развитие объекта.

ПЗТМ ввели в эксплуатацию в 1961 году. На предприятии проходило производство корпусов двигателей первой и второй ступеней баллистической ракеты комплекса «Темп-С», а также ракет комплексов «Точка» и «Точка-У».

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