Какие электромобили выбирают белорусы

Какие электромобили выбирают белорусы3
- 11.09.2026, 21:33
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Топ-10 популярных брендов.
Белорусы все чаще покупают электромобили. Какие марки пользуются спросом, рассказали в Белорусской ассоциации развития электротранспорта (БЭТА).
В отчете ассоциации сказано, что за 8 месяцев 2026 года в Беларуси стало на 20 053 электромобиля больше. Это рекордный показатель.
На официальный импорт приходится 46,8%, белорусское производство – 27,1%, а «серый» импорт занимает долю в 26,1%.
Эксперты связывают повышенный спрос с окончанием тарифной льготы по таможенной квоте.
Рейтинг самых популярных марок
Что касается конкретных марок, которые выбирают белорусы, то здесь с большим отрывом лидируют два бренда – Geely (с начала года было куплено 7231 авто) и Dongfeng (5882).
Затем идeт BYD (3067), Deepal (2308) и Tesla (2127). Меньше тысячи электромобилей смогли продать Zeekr, BMW (358), Changan (330), Nissan (226) и Hongqi (216).