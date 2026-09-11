Какие электромобили выбирают белорусы 3 11.09.2026, 21:33

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ФОТО: VOLKSWAGEN

Топ-10 популярных брендов.

Белорусы все чаще покупают электромобили. Какие марки пользуются спросом, рассказали в Белорусской ассоциации развития электротранспорта (БЭТА).

В отчете ассоциации сказано, что за 8 месяцев 2026 года в Беларуси стало на 20 053 электромобиля больше. Это рекордный показатель.

На официальный импорт приходится 46,8%, белорусское производство – 27,1%, а «серый» импорт занимает долю в 26,1%.

Эксперты связывают повышенный спрос с окончанием тарифной льготы по таможенной квоте.

Рейтинг самых популярных марок

Что касается конкретных марок, которые выбирают белорусы, то здесь с большим отрывом лидируют два бренда – Geely (с начала года было куплено 7231 авто) и Dongfeng (5882).

Затем идeт BYD (3067), Deepal (2308) и Tesla (2127). Меньше тысячи электромобилей смогли продать Zeekr, BMW (358), Changan (330), Nissan (226) и Hongqi (216).

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