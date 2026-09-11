Европа обсуждает подключение Украины к своей спутниковой связи

Европа обсуждает подключение Украины к своей спутниковой связи2
- 11.09.2026, 21:24
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Это позволит украинским и европейским военным координировать действия.
Еврокомиссия начала переговоры с Украиной о присоединении к защищенным системам спутниковой связи Евросоюза GOVSATCOM и IRIS. Об этом сообщает Euractiv.
По данным издания, речь идет о подключении Украины к системе защищенной правительственной спутниковой связи GOVSATCOM и пока еще только создаваемой ЕС спутниковой группировке IRIS. В перспективе это позволит украинским и европейским военным координировать действия с использованием единой защищенной системы связи.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс уже допускал, что к IRIS смогут присоединиться Украина, Великобритания и Норвегия. Развитие собственных систем защищенной спутниковой связи в ЕС связывают в том числе со стремлением снизить зависимость от американской инфраструктуры.
IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) — это создаваемая Евросоюзом многоорбитальная группировка защищенной спутниковой связи. Ее планируют использовать для нужд государственных органов, силовых структур и вооруженных сил.
Полноценное развертывание IRIS намечено на 2030 год. До этого ЕС намерен задействовать существующие спутниковые мощности в рамках системы GOVSATCOM.