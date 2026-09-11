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Сегодня евреи празднуют наступление 5787 года

  • 11.09.2026, 21:45
  • 3,096
Сегодня евреи празднуют наступление 5787 года
Иллюстрационное фото

Еврейский календарь ведет летоисчисление от «сотворения мира».

Сегодня на закате, с окончанием элула, начинается первый месяц следующего, 5787 еврейского года – тишрей.

Этим вечером евреи начинают отмечать праздник Рош ха-шана, который продолжится завтра и послезавтра. Еврейский лунный календарь ведется от сотворения мира и появления Адама, то есть шестого дня – конца сотворения мира.

У этой даты богатые и многочисленные традиции – как религиозные, так и бытовые.

В синагогах трубят в рога – шофары, к праздничной трапезе на стол подают круглую халу с изюмом (символ полноты года), а также яблоки с медом, чтобы наступающий год был сладким и счастливым.

Но еврейский новый год – не просто праздник. Это дата с глубоким философским и религиозным смыслом. День глубокого самоанализа, духовного переосмысления и Божественного суда, когда закладывается будущий фундамент для человека на весь следующий год.

В еврейской традиции в эти дни открывается три книги: безупречных праведников, абсолютных грешников и «обычных людей», которые «в меру» грешат, но и творят добрые дела, находясь в относительном «равновесии». Для третьих окончательный вердикт на будущий год откладывается до Йом-кипура, чтобы перевесить чашу весов в лучшую сторону.

В отличие от обычных праздников, Рош ха-шана продолжается ровно двое суток, от заката до заката – это означает, что воскресенье на этот раз тоже нерабочий день.

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