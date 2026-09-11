Нужно выстоять 2 Егор Чернев

11.09.2026, 20:37

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ФОТА: ГЕНШТАБ ЗСУ

Стратегическая ситуация для Украины сейчас самая лучшая за все время полномасштабного вторжения.

В последнее время всем нам, особенно в Киеве, начало казаться, будто ситуация для нас ухудшается.

ПВО в дефиците, дроны и ракеты выносят наши склады, ТЦ и заправки. В воздухе будто снова запахло 2022 годом. Но не стоит обманываться картинкой. Мы должны отделять негативные бытовые последствия для каждого из нас от стратегических последствий для хода войны.

В то время, как кажется, что в Киеве приближаются тяжелые времена, стратегическая ситуация для нас самая лучшая за все время полномасштабного вторжения. Мы разбили российский Черноморский флот, отрезали Крым, вызвали у них общенациональный топливный кризис, уничтожили Wildberries и добиваем Ozon, разрушили большое количество стратегических предприятий, доводим банковский сектор до финансового кризиса. И последствия этого, в отличие от разбитых заправок в Киеве, для России являются стратегическими.

Тих же дронов на оптоволокне у них стало значительно меньше именно потому, что мы разбомбили им единственный завод, который это оптоволокно производил. Наконец, впервые с 2022 года, мы наступаем с заметными результатами, которые также могут иметь стратегически важные последствия для хода войны.

Но выглядываем в окно – и кажется, что война движется в плохом для страны направлении, хотя в военном плане это не совсем так. Страдаем мы, жители городов, страдает бизнес, но на ход боевых действий и наши дальнобойные санкции это не оказывает решающего влияния.

Конечно, такие удары ухудшают наше экономическое положение. Но у нас есть тыл и доноры в виде Запада, и снабжение армии будет продолжаться, несмотря ни на что. У России тыла нет, за все свои экономические и военные потери она платит из собственного кармана. Поэтому цель России понятна: перед переговорами ей нужно создать картинку и впечатление, а также дать пас нашим заокеанским друзьям, чтобы те начали снова рассказывать: «У вас нет карт, Киев бомбят, идите на уступки России!»

И тут и мы сами, и наши партнеры должны понимать: воздушный террор городов – это лишь отчаянная попытка Кремля создать иллюзию превосходства в то время, как стратегически они эту войну проигрывают. Воздушная война против городов еще никогда не решала судьбу противостояния.

Их экономические и моральные ресурсы исчерпываются, популярность войны и способность ее продолжать бесконечно падают. Мы на последнем отрезке нашей борьбы за свободу и независимость. Поэтому нужно выстоять.

Егор Чернев, Facebook

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