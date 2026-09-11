Украина мощно атаковала Волгоград ракетами «Фламинго»8
- 11.09.2026, 12:29
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Под ударом оказался подсанкционный завод.
Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 11 сентября, атаковали крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго» предприятие «Волгоградпромпроект» в российском городе Волгоград, сообщает украинская оборонная компания Fire Point.
Зафиксировано попадание ракет в цель, в результате чего возник пожар, говорится в сообщении.
«Волгоградпромпроект» производит ферроценсодержащие катализаторы горения и разрабатывает технологии производства химических веществ. Завод находится под санкциями США из-за работы на российский военно-промышленный комплекс.
Ранее сообщалось о взрывах в Волгограде. Российский губернатор заявлял о падении «обломков» ракет на территории промышленного предприятия, а мониторинговые ресурсы сообщали о пожарах.
Также ночью сообщалось об атаке на российский Саратов, где дроны поразили нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса Ozon. Возникли масштабные пожары.