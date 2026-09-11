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За кулисами украинской «революции»

  • 11.09.2026, 12:56
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За кулисами украинской «революции»

Журналисты показали, как к боям на Добассе готовятся наземные роботы.

Украина стремительно наращивает использование наземных беспилотников на фронте, пытаясь компенсировать нехватку личного состава и снизить потери среди военнослужащих. Журналисты Reuters побывал в мастерских Третьего армейского корпуса ВСУ, где готовят к боевой работе «Гиен» и другие роботизированные платформы (перевод — сайт Charter97.org).

Наземные дроны используют для самых разных задач. Они перевозят боеприпасы и продовольствие, эвакуируют раненых, ведут огонь из пулеметов, подавляют позиции противника и доставляют взрывчатку к важным объектам. По данным украинского Минобороны, только в этом году такие машины совершили более 50 тыс. логистических и эвакуационных рейсов.

«Одним из наиболее активно востребованных роботов подразделения стал «NC13». Его уже применяли во время штурмовых операций и в некоторых случаях заставляли российских военных сдаваться», — пишет Reuters.

Однако полностью заменить человека техника пока не способна. Роботы испытывают проблемы с пересеченной местностью, а для зачистки траншей по-прежнему приходится отправлять пехоту.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий считает, что армия стоит на пороге новой технологической революции. К концу года долю пехоты на передовой можно сократить примерно на треть.

«Постепенная замена людей роботами — это новая революция в военном деле», — заявил Билецкий.

Автоматизация позволит отвести солдат от наиболее опасных задач. Искусственный интеллект также должен помочь командирам быстрее принимать решения и эффективнее управлять подразделениями.

«Мы должны освободить людей от рутинной и смертельно опасной работы», — считают украинские военные.

При этом масштабное внедрение боевых роботов показывает, насколько быстро меняется характер войны. Если раньше главную роль на поле боя играли танки и пехота, то теперь все больше задач берут на себя машины, которыми оператор может управлять с безопасного расстояния.

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