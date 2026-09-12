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Уже с трудом ходит: состояние Кадырова резко ухудшилось

  • 12.09.2026, 13:23
  • 7,914
Уже с трудом ходит: состояние Кадырова резко ухудшилось
Фото: dialog.ua

В Москве глава Чечни вообще перестал появляться.

Болезнь главы Чечни Рамзана Кадырова, судя по всему, прогрессирует. Его состояние в последнее время резко ухудшилось. Об этом сообщил влиятельный российский ресурс ВЧК-ОГПУ, который связывают со спецслужбами РФ.

49-летний Рамзан Кадыров в последнее время крайне редко появляется на публике. Он настолько сильно сдал, что охрана уже вынуждена поддерживать его под руки во время ходьбы.

«Ему крайне тяжело не только передвигаться, а вообще «запускать» день. Для того чтобы он смог принять участие в мероприятиях к юбилею Ахмата Кадырова, врачам пришлось совершить настоящий подвиг. Это все, кто присутствовал, видели. Он ходит под руку с кем-то, только на камеры делает проходку самостоятельно, но очень недолгую. Даже устные выступления даются тяжело», — рассказал ресурс.

В Москве Кадыров вообще перестал появляться. Кремль отправляет туда чиновников, чтобы оценить состояние главы республики.

«Федеральных чиновников одного за другим гоняют в Чечню, чтобы перед выборами показать населению его активность и вовлеченность в процессы. А заодно, чтобы они посмотрели на реальное состояние. И их рассказы вызывают большие опасения», - сообщил ВЧК-ОГПУ.

Он уточнил, что недавно состояние Кадырова улучшилось. Однако этот период оказался недолгим. Ему снова становится хуже.

Сам Кадыров категорически отрицает наличие у себя неизлечимой болезни. Источники же сообщают о нескольких диагнозах — поговаривают о почечной недостаточности, некрозе поджелудочной железы и даже онкологии.

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