Уже с трудом ходит: состояние Кадырова резко ухудшилось
- 12.09.2026, 13:23
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В Москве глава Чечни вообще перестал появляться.
Болезнь главы Чечни Рамзана Кадырова, судя по всему, прогрессирует. Его состояние в последнее время резко ухудшилось. Об этом сообщил влиятельный российский ресурс ВЧК-ОГПУ, который связывают со спецслужбами РФ.
49-летний Рамзан Кадыров в последнее время крайне редко появляется на публике. Он настолько сильно сдал, что охрана уже вынуждена поддерживать его под руки во время ходьбы.
«Ему крайне тяжело не только передвигаться, а вообще «запускать» день. Для того чтобы он смог принять участие в мероприятиях к юбилею Ахмата Кадырова, врачам пришлось совершить настоящий подвиг. Это все, кто присутствовал, видели. Он ходит под руку с кем-то, только на камеры делает проходку самостоятельно, но очень недолгую. Даже устные выступления даются тяжело», — рассказал ресурс.
В Москве Кадыров вообще перестал появляться. Кремль отправляет туда чиновников, чтобы оценить состояние главы республики.
«Федеральных чиновников одного за другим гоняют в Чечню, чтобы перед выборами показать населению его активность и вовлеченность в процессы. А заодно, чтобы они посмотрели на реальное состояние. И их рассказы вызывают большие опасения», - сообщил ВЧК-ОГПУ.
Он уточнил, что недавно состояние Кадырова улучшилось. Однако этот период оказался недолгим. Ему снова становится хуже.
Сам Кадыров категорически отрицает наличие у себя неизлечимой болезни. Источники же сообщают о нескольких диагнозах — поговаривают о почечной недостаточности, некрозе поджелудочной железы и даже онкологии.