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«Тоже в школе учился, но такой дичи у нас никогда не было»

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  • 12.09.2026, 12:55
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«Тоже в школе учился, но такой дичи у нас никогда не было»
Иллюстративное фото: getty Images

Отец пятиклассницы пожаловался на задачи по математике, а на следующий день его уволили.

Старшая дочь Виталия в этом учебном году пошла в пятый класс. На днях девочка обратилась к отцу с просьбой помочь решить задачу. Мужчина прочел условие и не сдержал эмоций. Своими рассуждениями он поделился в TikTok. Видео разлетелось по соцсети и попалось руководству организации, где трудился Виталий. В итоге отец остался без работы. О неожиданной ситуации, в которой оказался, автор аккаунта @vocstar.official рассказал на своей странице, пишет «Зеркало».

Виталий (крайний справа) на концерте, посвященном празднованию 9 Мая, Солигорск, май 2026-го
Фото: Instagram @soligorsk_news_by

Судя по соцсетям Виталия, он музыкант из Солигорска. На днях мужчина рассказал в TikTok, что у его дочки возникли сложности с домашним заданием по математике.

— Сказал, пробуешь сама, потом, если уже прям вообще не понимаешь, позовешь меня. Будем решать вместе. И реально до меня не доходило, почему ребенок не может понять простейшие задачи из математики, — говорит в видео отец. — Но когда взял учебник 2025 года и начал читать задачу, у меня [появилась] уйма вопросов к людям, которые составили это пособие.

Задание, возмутившее мужчину, находится в теме «Натуральные числа». «На первой станции третьей линии Минского метрополитена в поезд «Минск-2024» вошли 482 человека. На следующей станции часть пассажиров вышла и 94 человека вошли. Сколько пассажиров вышло, если в поезде стало 509 человек?» — интересуются авторы учебника.

Задача по математике из учебника для 5-го класса. Скриншот: e-padruchnik.adu.by

— Объясните мне, на кой х…н в условиях задачи ребенку информация про третью линию Минского метрополитена и поезд «Минск-2024»? — задался вопросом в ролике Виталий. — Она вот это начало прочитала, она уже не понимает, что от нее хотят. Уже я читаю, ну на х…на? Ну дальше понятно, дальше у нас идут условия. Все, тут вопросов нет.

В своем видео отец обратил внимание еще на одну задачу, которая его задела. Она о поездке детей на стеклозавод «Неман».

«Для посещения старейшего предприятия по производству стекла в Беларуси — стеклозавода «Неман» — была собрана группа из 210 учащихся 5−7-х классов. Сколько автобусов МАЗ-251062 требуется заказать, если в автобусе не более 44 посадочных мест?» — сказано в условии.

Задача по математике из учебника для 5-го класса. Скриншот: e-padruchnik.adu.by

— На кой хрен ребенку знать МАЗ-251062 для того, чтобы вычислить, б***ь, посадочные места и количество автобусов? На х…на, зачем? — удивляется в своем TikTok мужчина. — Я вроде не дурак. Тоже в школе учился, но такой дичи у нас никогда в жизни не было. Ответьте мне в комментариях, если вы считаете, что это нормально, это правильно. По-моему, это полный абсурд. И для чего это сделано, я вообще не догоняю.

Видео Виталия заинтересовало многих. Ролик быстро разлетелся по TikTok. За два дня у него свыше 400 тысяч просмотров, более 3,6 тысячи перепостов и 1,5 тысячи комментариев.

Увидели его и работодатели мужчины. Их реакция на ситуацию привела к тому, что на следующий день родитель записал еще один пост в TikTok.

— Не поверите, что в итоге произошло. За вот это видео, которое я вчера выложил про учебник [по] математике, меня сегодня уволили с работы. А работал я во Дворце культуры, — говорит в новом ролике мужчина. — Меня попросили написать заявление по соглашению сторон, так как, видите ли, на том видео я без майки (это, наверное, кого-то зацепило и то, что я там два раза ругнулся матом). Сказали: «Это непристойно, так делать нельзя», — и попросили написать заявление по соглашению сторон.

В ролике мужчина признался, что «шокирован».

О каком Дворце культуры идет речь, папа пятиклашки в TikTok не сказал. Возможно, о Солигорском — такая организация указана в качестве места работы на его странице в VK.

В комментариях под видео немало людей стали на сторону Виталия. Кто-то предлагал ему обратиться в суд, кто-то — новую работу.

Позже он записал еще один ролик, где поблагодарил тех, кто его поддержал и предлагал вакансии. В обращении мужчина признался, что «очень долго старался стать популярным», но не таким способом, а благодаря своей музыке.

— Писали, что надо было не писать по собственному желанию, по соглашению сторон, — рассказывает в TikTok мужчина. — Но я вам скажу честно, в тот момент, когда ты сидишь и понимаешь, что тебе говорят за вещи, которые абсолютно непонятные, типа, отсутствие майки (так у меня [и] до этого были видео с отсутствием майки, у меня было выступление в самом Дворце культуры, где я во время выступления рвал на себе майку, и за это меня не увольняли)… [А] матом ругаются у нас почти все, [да] и мата там было всего два по факту… Просто, это все послушав, этот бред, [решил]: «Окей, хотите так — без проблем». Я написал уже на это увольнение. Думаю, господи, не буду даже спорить, потому что это бессмысленно.

В видео он также признался, что через день после расторжения контракта ему поступил «маленький намек» на возвращение во Дворец культуры.

— Но желания уже особого, честно скажу вам, вообще нет. Продолжаем просто делать свою музыку, продолжаем делать все, но уже не работая во Дворце культуры. Уже пойдем на работу в другое место, — поделился планами в аккаунте Виталий. — А так, всем спасибо. Спасибо всем, кто поддержал. Спасибо всем, кто услышал, понял. [Спасибо тем], кто считает, что эти задачи написаны правильно и дети должны разделять [информацию в заданиях]. Окей, флаг вам в руки, без проблем. По мне, это как минимум не для этого (5-го класса. — Прим. ред.) класса. Это надо куда-то постарше <…>.

Иллюстративное фото: TUT.BY

Прав ли был Виталий, ругая условия задач по математике?

За ответом на этот вопрос «Зеркало» обратилось к Сергею, репетитору по математике с более чем 20-летним стажем. По мнению педагога, данные о МАЗе и о метро в задачах для 5-классников важны.

— Если ученик умеет делить количество детей на количество мест в автобусе, но перестает понимать задачу, как только рядом появляется марка транспорта, номер маршрута или еще два предложения текста, — проблема точно не в делении. Она в том, что ребенок не умеет работать с информацией. Сначала он должен прочитать текст, понять вопрос, отделить важное от неважного, выбрать нужные данные — лишь затем браться за решение задачи. Именно этому сейчас школьников и пытаются научить, — говорит Сергей. — Задачи уровня «Есть 60 детей и автобус на 30 мест — сколько нужно автобусов?» современный мир уже решил. Калькулятор справляется с ними мгновенно.

Собеседник отмечает, что учить ребенка выполнять только арифметические действия по заранее отобранным данным неверно.

— Так мы фактически готовим из него калькулятор. А калькуляторы уже существуют, — образно описывает ситуацию репетитор. — Человеку остается гораздо более сложная работа: понять, что именно нужно посчитать и какие данные для этого нужны. И вот тут внезапно оказывается, что «лишняя» информация про модель автобуса уже не такая бессмысленная.

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Тем более, отмечает репетитор, во взрослой жизни каждому из нас приходится сталкиваться с большими потоками информации. Работать с ними нужно уметь.

— Откройте любой кредитный договор, — приводит простой пример Сергей. — Там не четыре числа и вопрос в конце. Там страницы текста. И от способности прочитать их, найти существенные условия, сопоставить цифры и понять последствия иногда зависит уже не отметка по математике, а несколько лет вашей жизни и десятки тысяч рублей. Поэтому я бы не ругал автора задачи за то, что он написал лишнее предложение. Я бы задал вопрос себе: «Почему ребенок-пятиклассник не может прочитать несколько предложений и самостоятельно определить, какая информация из них нужна?»

С этим «скилом», уточняет репетитор, у школьников действительно возникают проблемы. По словам педагога, связано это с тем, что современные дети потребляют много короткого визуального контента и заметно меньше работают с длинным связным текстом. Поэтому важно читать с ребенком книги, обсуждать их, задавать вопросы.

— Это не бессмысленная трата времени — это и есть обучение, — подчеркивает репетитор. — То же и с задачами. Не стоит возмущаться лишней информацией. Лучше разобрать ее с ребенком. Все-таки объяснить школьнику, как правильно умножать и делить, относительно легко. А вот научить его думать, читать, анализировать — намного сложнее. И именно этот навык ему действительно пригодится. Особенно в мире, где отнимать и умножать за него будет уже даже не калькулятор, а искусственный интеллект.

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