Во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд 3 12.09.2026, 10:41

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Более 40 пострадавших.

В результате железнодорожной аварии на северо-западе Франции вечером в пятницу пострадали более 40 человек, одна пассажирка – в критическом состоянии.

Об этом сообщает BFMTV.

Авария произошла с региональным поездом TER около 19:30 на линии между Руаном и Каном на северо-западе Франции, в районе коммун Клеон и Турвиль-ля-Ривьер.

В местной префектуре сообщили о 44 пострадавших, одна 18-летняя пассажирка находится в критическом состоянии.

Фото: eurointegration.com.ua

По данным источников в полиции, предварительная версия причины аварии – наезд электровоза на неизвестный объект на путях, однако публично версии не озвучивались. Всего с рельсов сошли пять вагонов, один из них перевернулся.

Фото: eurointegration.com.ua

Авария серьезно нарушила движение на ветке: четыре поезда из Гавра и Руана в Париж прибыли с многочасовыми задержками.

Это самый масштабный железнодорожный инцидент во Франции за последнее время.

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