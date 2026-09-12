Во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд

Во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд3
- 12.09.2026, 10:41
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Более 40 пострадавших.
В результате железнодорожной аварии на северо-западе Франции вечером в пятницу пострадали более 40 человек, одна пассажирка – в критическом состоянии.
Об этом сообщает BFMTV.
Авария произошла с региональным поездом TER около 19:30 на линии между Руаном и Каном на северо-западе Франции, в районе коммун Клеон и Турвиль-ля-Ривьер.
В местной префектуре сообщили о 44 пострадавших, одна 18-летняя пассажирка находится в критическом состоянии.
По данным источников в полиции, предварительная версия причины аварии – наезд электровоза на неизвестный объект на путях, однако публично версии не озвучивались. Всего с рельсов сошли пять вагонов, один из них перевернулся.
Авария серьезно нарушила движение на ветке: четыре поезда из Гавра и Руана в Париж прибыли с многочасовыми задержками.
Это самый масштабный железнодорожный инцидент во Франции за последнее время.