Уникальный гол с пенальти: в MLS зафиксировали особенное взятие ворот

Уникальный гол с пенальти: в MLS зафиксировали особенное взятие ворот1
- 12.09.2026, 11:22
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Мяч пробыл за линией всего 0,2 секунды и не коснулся сетки.
Накануне в матче очередного тура регулярного сезона североамериканской MLS «Ванкувер Уайткэпс» на своем поле разобрался с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0), пишет sport.ua.
Эта игра стала примечательной тем, что в ней на 90-й минуте уникальным голом с пенальти отличился 21-летний игрок хозяев Бруно Кайседо.
После его удара мяч не коснулся ни сетки ворот, ни штанги, но привел к голу, пробыв за линией всего 0,2 секунды.
😳 El PRIMER GOL de la HISTORIA de PENAL que NO TOCÓ la RED, ni el PALO y la PELOTA estuvo dentro del ARCO por SÓLO 0.2 SEGUNDOS. https://t.co/xe6Re9JkyK— Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) September 11, 2026
Отмечается, что это первый в истории зафиксированный случай, когда голом закончился удар с пенальти, где мяч не коснулся ни сетки ворот, ни штанги, и был за линией столь короткое время.