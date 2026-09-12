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Новый кризис для Кремля

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  • 12.09.2026, 16:13
  • 11,206
Новый кризис для Кремля

Это еще одно «узкое место» критической инфраструктуры.

Россия столкнулась с масштабной нехваткой воды, которая уже затрагивает сельское хозяйство, города и транспортную инфраструктуру. На фоне изменения климата и роста потребления воды уровень рек и водоемов снижается, а на юге страны быстро распространяется опустынивание, пишет аналитический центр Jamestown (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно серьезной проблемой становится состояние российских рек. Из-за падения уровня воды крупные суда не могут нормально проходить по некоторым маршрутам. Это создает проблемы для перевозки угля, зерна, нефти и других грузов, а значит, напрямую бьет по экспортным доходам России.

Сложности возникают и на международных направлениях. Обмеление Каспийского моря уже ограничивает перевозки между Россией и Ираном. На отдельных участках Северного морского пути недостаточная глубина также мешает проходу крупных судов. «Падение уровня воды означает, что старые и крупные суда больше не могут курсировать по рекам», — пишут авторы.

Еще одна проблема связана с планами Москвы использовать водные ресурсы как экономический и политический инструмент. Нехватка воды ставит под вопрос и амбициозные планы Москвы по экспорту этого ресурса. Из-за снижения уровня рек становится все менее реалистичной идея переброски сибирской воды в Центральную Азию и поставок в Китай, который сам сталкивается с растущим дефицитом пресной воды.

При этом нехватка воды все чаще ощущается непосредственно населением. В российских городах и селах возникают перебои с питьевой водой, а на юге расширяется пустынная зона, которая ежегодно увеличивается более чем на 500 квадратных километров.

«Украина признала проблему нехватки воды в России серьезным узким местом», — отмечают авторы.

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