«Об этот столб разбились ожидания маркетолога» 1 12.09.2026, 11:38

3,566

Скриншот видео: threads.com/@flortone.flowers

Цветочный магазин решил оригинально себя прорекламировать в Минске.

Минчанка разместила на светофорном столбе букет, чтобы прорекламировать цветочный магазин Flortone. Пользователи белорусского сегмента соцсети Threads идею не оценили, отметив, что так, как правило, отмечают места смертельных аварий родственники жертв ДТП, пишет «Зеркало».

Видео с рекламой Flortone было опубликовано в аккаунте магазина в Threads 11 сентября. В ролике видно, как девушка приклеила черным скотчем к светофорному столбу флористическую пену. Затем она вставила в нее цветы и разместила QR-код со ссылкой на торговый объект.

Скриншот видео: threads.com/@flortone.flowers

«С любовью к Минску. Поэтому собрали осеннюю цветочную композицию прямо на улицах города», — сообщалось в подписи к видео.

Менее чем за сутки ролик собрал более 65 тысяч просмотров и свыше 200 комментариев. Часть пользователей отметила, что такая реклама нагоняет печаль, ведь букеты обычно вешают на столбах в знак траура по жертвам ДТП.

«Вы когда-нибудь обращали внимание, когда едете по трассе на некоторых столбиках венки висят. По крайней мере, раньше такое практиковали. Это был не радостный элемент декора, а совсем наоборот», — обратила внимание пользовательница myflowers_book.

«Об этот столб разбились ожидания маркетолога», — пошутила другая участница дискуссии.

«Извините, конечно, но выглядит так, как будто авария на месте случилась», — поделилась своими ассоциациями edmworldmur.

«Это совсем не о любви, вы своей инициативой только прохожих пугаете. Любой нормальный человек подумает, что произошла авария на этом месте и это поминальный букет… Это ужасно», — отметилась valentines__garden.

«Ох, многие бы подумали, что это место аварии, где погиб человек», — написала tamarasmekhova.

«С любовью? Сомнительно. Вызывает ассоциацию, что там кто-то погиб», — отметила miss_anastaska.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com